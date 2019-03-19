В Москве и по области ожидается снегопад

СЕГОДНЯ 08:15 2019-03-19T08:15:50+03:00

В Подмосковье и в столице ожидается снегопад Фото: Евгения ГУСЕВА

Осадки выпадут в конце текущей недели и составят всего 2 миллиметра

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В конце текущей недели, примерно 24 марта, в Москве и по области ожидается небольшой снегопад. Согласно данным синоптиков Росгидромета, объем осадков составит всего около 2 миллиметров.

В целом же на неделе погода будет относительно теплой. Сайт kp.ru писал о том, что во вторник на столицу обрушится дождь, который проявит себя также и в несколько последующих дней. При этом в четверг столбики термометров опустятся до 4 градусов.

В пятницу ночью в столицу вернутся небольшие заморозки, но днем снова потеплеет. При этом осадков в светлое время суток не ожидается. А вот 23 марта дождь вернется с новой силой.

В воскресенье же землю опять немножко подморозит, а с неба полетит снег. Правда температура воздуха днем все равно будет положительной. К вечеру возможен даже кратковременный дождь, сообщает Росгидромет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694862" frameborder="0"></iframe> В первый день весны Москву накрыл «слепой» снегопад.Александр Ширков

ИСТОЧНИК KP.RU