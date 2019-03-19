Шойгу: Средний балл за географический диктант дорос до твердой тройки

СЕГОДНЯ 09:40 2019-03-19T09:40:47+03:00

Министр обороны РФ выразил уверенность, что проведение географических диктантов надо развивать и при этом раздвигать рамки как географические, так и возрастные

Президент РГО рассказал, что в 2018 году акцию впервые провели в Сирии и на зарубежный военных базах ВС РФ

Изменить размер текста: A A

Географический диктант 2018 года, организованный Русским географическим обществом, написали 376 тысяч человек из 97 стран мира. Как отметил президент РГО Сергей Шойгу, участники с каждым годом показывают все лучшие знания по предмету.

“Средний балл географического диктанта растет. Начинали мы вообще с двойки. Сейчас вышли на твердую тройку. В прошлом году мы впервые разбили задания на две части: первая – полегче, вторая – посложнее. По первой части имеем средний балл 56, по второй – где-то 47. Но будем улучшать успеваемость”, - пообещал генерал в интервью “Комсомольской правде”.

Он отметил, что в рамках акции “Географический диктант” с РГО в прошлом году сотрудничали 99 стран, “чем не всякая олимпиада может похвастать” . Желание проверить свои знания по географии выразили 100 тысяч военнослужащих.

“Впервые акцию проводили в Сирии. Не остались в стороне и другие наши базы за рубежом. На кораблях даже писали! Мы поняли, что люди тянутся к этим знаниям, и не только географическим. Поэтому провели первый военно-исторический диктант”, - рассказал Шойгу.

Министр обороны РФ выразил уверенность, что проведение географических диктантов надо развивать и при этом раздвигать рамки как географические, так и возрастные.

ИСТОЧНИК KP.RU