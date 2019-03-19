Шойгу: Средний балл за географический диктант дорос до твердой тройки
Географический диктант 2018 года, организованный Русским географическим обществом, написали 376 тысяч человек из 97 стран мира. Как отметил президент РГО Сергей Шойгу, участники с каждым годом показывают все лучшие знания по предмету.
“Средний балл географического диктанта растет. Начинали мы вообще с двойки. Сейчас вышли на твердую тройку. В прошлом году мы впервые разбили задания на две части: первая – полегче, вторая – посложнее. По первой части имеем средний балл 56, по второй – где-то 47. Но будем улучшать успеваемость”, - пообещал генерал в интервью “Комсомольской правде”.
Он отметил, что в рамках акции “Географический диктант” с РГО в прошлом году сотрудничали 99 стран, “чем не всякая олимпиада может похвастать” . Желание проверить свои знания по географии выразили 100 тысяч военнослужащих.
“Впервые акцию проводили в Сирии. Не остались в стороне и другие наши базы за рубежом. На кораблях даже писали! Мы поняли, что люди тянутся к этим знаниям, и не только географическим. Поэтому провели первый военно-исторический диктант”, - рассказал Шойгу.
Министр обороны РФ выразил уверенность, что проведение географических диктантов надо развивать и при этом раздвигать рамки как географические, так и возрастные.
ИСТОЧНИК KP.RU