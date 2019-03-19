Дэвид Бекхэм признал, что говорил по телефону во время вождения

СЕГОДНЯ 08:43 2019-03-19T08:44:39+03:00

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Экс-полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм признался в том, что действительно говорил по телефону во время нахождения за рулем автомобиле. Соответствующее заявление поступило в магистратский суд лондонского района Бромли.

Речь идет о нарушении от 21 ноября 2018 года. Тогда прохожий заметил в центре Лондона Бекхэма за рулем автомобиля Bentley Bentayga. Мужчина отметил, что футболист с кем-то общался по сотовому телефону во время езды, а это строго запрещено законами Великобритании. В результате капитану сборной направили соответствующее уведомление и передали дело в суд.

Слушания назначены на 19 марта. Рассмотрением дела займется магистратский суд района Бромли. Ожидается, что все будет проходить в закрытом режиме, причем сам Бекхэм не придет на заседание.

Если футболиста все же признают виновным, то ему грозит крупный денежный штраф и начисление шести штрафных баллов из 12 возможных. Следовательно, повторное нарушение такого типа будет стоить ему водительских прав. Восстановить их можно будет лишь спустя три года, передает газета Daily Mail.

Стоит отметить, что в прошлом году Бекхэма обвинили также в превышении скорости. Сайт kp.ru писал о том, что Bentley известного спортсмена разогнался на 30 км/ч быстрее установленной нормы. Однако тогда британец смог избежать наказания, поскольку уведомление о правонарушении было отправлено слишком поздно.

ИСТОЧНИК KP.RU