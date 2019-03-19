Шойгу: "Хочется всему человечеству сказать: "Кончайте гадить, ребята!" Особенно в Арктике!"

СЕГОДНЯ 10:03 2019-03-19T10:03:16+03:00

Сергей Шойгу признался, что в послании к человечеству хотел бы призвать людей не загрязнять окружающую среду

Президент РГО поблагодарил моряков Северного флота и волонтерам за помощь в уборке Арктики от мусора

Изменить размер текста: A A

Министр обороны России и президент Русского географического общества Сергей Шойгу признался, что в послании к человечеству хотел бы призвать людей не загрязнять окружающую среду.

“Я летаю много, сверху вижу если не все, то многое.Потому хочется всему человечеству сказать: “Кончайте гадить, ребята!” Особенно в Арктике!” - сказал глава РГО в интервью "Комсомольской правде".

Он напомнил, что сейчас географическое общество вместе с Северным флотом проводят большую уборку вокруг Северного полюса. В этом году планируется вывезти тысячи тонн металла, остатки самолетов, вездеходов с территорий, где базируются части ВС РФ.

“Пользуясь случаем, я бы хотел сказать слова благодарности и морякам Северного флота, и тыловым службам, и волонтерам. Благодаря им Арктика становится чище”, - подчеркнул Шойгу.

По его словам в Арктику везут грузы для жизни и работы, а обратно вывозят горы прессованного ржавого металла.

ИСТОЧНИК KP.RU