2019-03-19T09:22:26+03:00
Происшествия

В апреле на Россию обрушатся последние 30-градусные морозы

Холоднее всего будет в северных районах, но и южнее также ожидаются отрицательные температуры
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Минимальная температура в апреле составит 30 градусов морозаМинимальная температура в апреле составит 30 градусов морозаФото: Михаил ФРОЛОВ
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С приходом весны по всей России постепенно становится теплее, однако апрель порадует жителей нашей страны не только солнечными деньками, но последними сильными морозами.

Согласно данным заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, в северных районах, таких как Якутия, дневная температура может опускаться до -20 градусов, а ночная - до -30. Однако на юге страны также не исключены похолодания.

Так, на севере Центрального региона столбики термометров могут опускаться до -5…-10 градусов, и даже днем возможна минусовая температура. На юге же этой области днем стабильно +9…+14, и ночью почти без заморозков.

В Европейском регионе, например, в Краснодарском крае, достаточно тепло, но при похолодании воздух остынет до -2 градусов. При этом комфортнее всего апрель пройдет на севере этих территорий, где температура воздуха будет примерно на градус превышать норму.

В Москве и по области похожая ситуация. Среднесуточная температура воздуха в текущем месяце составит +5,8 градуса. Однако если в первые дни апреля столбики термометров держались чуть выше нуля, то к концу месяца они поднимутся до +10. Температура ниже нормы будет лишь в прибрежных районах центра и на севере Хабаровского края, передает "РГ".

Сайт kp.ru писал о том, что в конце этой недели в столице ожидается снегопад. При том, что, например, во вторник и среду, в городе пройдет дождь.

В первый день весны Москву накрыл «слепой» снегопад.Александр Ширков

ИСТОЧНИК KP.RU

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