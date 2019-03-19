2019-03-19T09:45:46+03:00
В мире

В Японии запретят физически наказывать детей

Насилие станет полностью недопустимым даже в качестве меры воспитания
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Японии скоро запретят любое физическое наказание детейВ Японии скоро запретят любое физическое наказание детейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство Японии одобрило поправки к законодательству, которые вводят запрет на все формы физического насилия над детьми даже в качестве меры их воспитания. В ближайшее время соответствующий документ будет внесен на утверждение в парламент.

В тексте проекта подчеркивается, что его действия распространяются, как на социальных работников и учителей, так и на родителей ребенка. При этом в будущем власти хотят внести и другие изменения в уголовное законодательство страны, которые бы полностью пресекли издевательства над несовершеннолетними.

Данный вопрос был полнят после того, как всю Японию потрясла история 10-летней жительницы города Тиба. Родители девочки постоянно избивали ее, морили голодом и выгоняли на холод. В январе 2019 года малышка погибла. После этого премьер-министр страны Синдзо Абэ поручил в срочном порядке разобраться со всеми подобными случаями жесткого обращения с детьми, передает Kyodo.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2010 году Япония уже сталкивалась с похожей ситуацией. Тогда супруги довели своего пятилетнего сына до голодной смерти, поскольку он "не вызывал любви".

ИСТОЧНИК KP.RU

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