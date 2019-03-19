2019-03-19T09:58:49+03:00
Политика

Третья конференция по реформированию Украины пройдет в Канаде

Запланированное на начало июля мероприятие соберет вместе глав МИД стран ЕС, НАТО и G7
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр иностранных дел Канады Христи ФриландМинистр иностранных дел Канады Христи ФриландФото: REUTERS
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Третья конференция по реформам на Украине состоится в Торонто 2-4 июля 2019 года. Соответствующую информацию распространило министерство иностранных дел Канады.

"Канада поддерживает народ Украины и выступает за его безопасное, суверенное и процветающее будущее. Именно поэтому в июле этого года Канада примет у себя в Торонто третью конференцию по реформированию Украины", - сказала министр иностранных дел североамериканского государства Христи Фриланд, заявление которой приводится на сайте ведомства.

По ее словам, в рамках данного мероприятия в канадской столице соберутся главы МИД ряда стран Евросоюза, НАТО и G7. Именно они примут решение относительно дальнейшего оказания помощи Киеву в реализации демократических реформ.

Сайт kp.ru писал о том, что еще несколько лет назад Украина обязалась провести преобразования государственной политики в обмен на предоставление финансовой помощи Международным валютным фондом. Однако последний транш в 500 млн евро Киев так и не смог получить, поскольку не выполнил ряд условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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