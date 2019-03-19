В Росстате рассказали, чем чаще всего болеют дети в России

СЕГОДНЯ 10:15 2019-03-19T10:15:50+03:00

На первом месте по распространенности оказались грипп, ОРВИ, пневмония, и другие болезни органов дыхания

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Самыми распространенными заболеваниями среди проживающих в России детей стали те, что затрагивают органы дыхания, в частности, грипп, ОРВИ и пневмония. Только в 2017 году они были диагностированы более чем у 30 млн несовершеннолетних в возрасте от 0 до 14 лет. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.

На втором месте по распространенности оказались инфекционные и паразитарные заболевания, которыми заразились 1,7 млн детей. Дальше идут болезни кожи и подкожной клетчатки (1,7 млн), а также органов пищеварения (1,6 млн).

Стоит отметить, что онкологические заболевания, включая доброкачественные и злокачественные опухоли органов и тканей, не попали даже в первую десятку рейтинга. В 2017 году новообразования были выявлены лишь у 121,4 тыс. детей, передает телеканал RT со ссылкой на Росстат.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее данная служба раскрыла также основную причину смертности российских мужчин и женщин. Оказалось, что первые чаще всего умирают от болезней системы кровообращения, а вторые - из-за рака.

ИСТОЧНИК KP.RU