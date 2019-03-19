2019-03-19T10:15:50+03:00
Общество

В Росстате рассказали, чем чаще всего болеют дети в России

На первом месте по распространенности оказались грипп, ОРВИ, пневмония, и другие болезни органов дыхания
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Чаще всего дети сталкиваются с болезнями органов дыханияЧаще всего дети сталкиваются с болезнями органов дыханияФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Самыми распространенными заболеваниями среди проживающих в России детей стали те, что затрагивают органы дыхания, в частности, грипп, ОРВИ и пневмония. Только в 2017 году они были диагностированы более чем у 30 млн несовершеннолетних в возрасте от 0 до 14 лет. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.

На втором месте по распространенности оказались инфекционные и паразитарные заболевания, которыми заразились 1,7 млн детей. Дальше идут болезни кожи и подкожной клетчатки (1,7 млн), а также органов пищеварения (1,6 млн).

Стоит отметить, что онкологические заболевания, включая доброкачественные и злокачественные опухоли органов и тканей, не попали даже в первую десятку рейтинга. В 2017 году новообразования были выявлены лишь у 121,4 тыс. детей, передает телеканал RT со ссылкой на Росстат.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее данная служба раскрыла также основную причину смертности российских мужчин и женщин. Оказалось, что первые чаще всего умирают от болезней системы кровообращения, а вторые - из-за рака.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведев подписал поручения о бюджетных ассигнованиях для национальных проектов
Алина Загитова последней выйдет на лед в короткой программе ЧМ-2019
Рогозин пообещал подстраховать NASA в случае неудач с ракетами
В адрес главы и журналистов RT France поступили письма с оскорблениями и угрозами
Полиция задержала третьего подозреваемого в стрельбе в трамвае Утрехта
В Казахстане более 40 школьников отравились газом
Президент Бразилии посетил штаб-квартиру ЦРУ США
Банкам урежут комиссии за обслуживание терминалов в аптеках и точках общепита
Украинская журналистка за посещение Крыма попала в базу сайта "Миротворец"
В Госдуму внесен проект о возвращении сезонного перевода времени
В Латвии пассажирка автобуса вцепилась водителю в волосы из-за русского языка
Российско-американский аппарат может быть запущен на Венеру не раньше 2027 года
Шойгу: "Хочется всему человечеству сказать: "Кончайте гадить, ребята!" Особенно в Арктике!"
Третья конференция по реформированию Украины пройдет в Канаде
Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей"
В Японии запретят физически наказывать детей
Шойгу: Средний балл за географический диктант дорос до твердой тройки
Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине по итогам опроса
Сергей Шойгу рассказал о проекте “Русский ковчег”
В апреле на Россию обрушатся последние 30-градусные морозы
Шойгу: На географию разных взглядов быть не должно!
Замглавы Союза кинематографистов РФ назвал смерть Марлена Хуциева завершением целой эпохи
Шойгу: Географические экспедиции должны иметь глубокий смысл и нести реальную пользу
Брат любовницы главы Amazon "слил" их интимные фото журналистам
Дэвид Бекхэм признал, что говорил по телефону во время вождения