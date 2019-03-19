Российско-американский аппарат может быть запущен на Венеру не раньше 2027 года

СЕГОДНЯ 10:21 2019-03-19T10:21:47+03:00

К Венере предполагается отправить 6,5–7 тонн груза в зависимости от срока запуска

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Российско-американский межпланетный аппарат может быть запущен на Венеру не раньше 2027 года. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Института космических исследований, соруководитель двусторонней научной рабочей группы проекта «Венера-Д» Людмила Засова.

Она отметила, что ранее обсуждались окна старта в 2026, 2027, 2029 и 2031 годах.

«Если даже финансирование начнется в этом году, то к первой дате мы уже не успеваем, скорее это будет 2027 год», — сказала Засова, передает РИА Новости.

По ее словам, К Венере предполагается вывести 6,5–7 тонн груза в зависимости от срока запуска.

Напомним, ранее миссия к Венере числилась в российской федеральной космической программе до 2025 года, но позже была исключена. В 2013 году проектом заинтересовались США, поэтому была образована объединенная российско-американская рабочая научная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU