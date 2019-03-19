В Латвии пассажирка автобуса вцепилась водителю в волосы из-за русского языка

СЕГОДНЯ 10:44 2019-03-19T11:05:03+03:00

Женщина утверждает, что сотрудница автопарка отказалась говорить по-латышски, а потом еще и высадила ее с ребенком в поле

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Очередной скандал вокруг русского языка произошел недавно в Латвии. Одна из пассажирок рейсового автобуса Рига - Даугавпилс по имени Линда напала на женщину-водителя, поскольку та якобы отказалась говорить по-латышски.

Инцидент произошел 9 марта. Линда села в автобус со своей маленькой дочерью, показала билет и поздоровалась с водителем на латышском. В ответ же прозвучала русская речь.

"Мой трехлетний ребенок не понял, что она сказала. Почему вообще с нами говорят на иностранном языке?" - возмутилась пассажирка.

Однако тогда она ничего не сказала и села на место. В районе Кегумса женщина начала собираться, одевать дочь и, по ее же словам, вовремя подошла к передней двери. Автобус остановился, но створки якобы не раскрылись. Водитель сказала что-то на русском, пассажирка же ее не поняла и попросила говорить на латышском, на что та лишь ухмыльнулась и нажала на "газ".

Линда заявила, что в тот момент сильно испугалась оказаться в неизвестном месте ночью, а потом вцепилась оппонентке в волосы и закричала. Водитель вынуждена была остановить автобус и высадить агрессивную пассажирку в поле.

"Тащились по дождю и ветру не от остановки, а откуда-то, где даже останавливаться нельзя. Потому что я говорю по-латышски… Мне, что, иностранный язык учить, чтобы доехать от Риги до Лиелварде на автобусе?" - приводит портал jauns.lv слова Линды.

Стоит отметить, что другие пассажиры и руководство Даугавпилсского автобусного парка рассказывают совсем другую историю. По их версии, женщина просто не успела вовремя подготовиться к выходу из автобуса, а потому он продолжил движение. Что касается водителя, то у нее имеется необходимая категория знания государственного языка, но пройти проверку придется.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году власти Латвии запретили проводить занятия в частных высших учебных заведениях страны на русском языке.

ИСТОЧНИК KP.RU