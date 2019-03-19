Украинская журналистка за посещение Крыма попала в базу сайта "Миротворец"

СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-19T10:59:06+03:00

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Украинская журналистка, которая ведет блог на портале "Страна" Олеся Медведева, попадала в базу данных скандального сайта "Миротворец" за посещение Крыма.

"Ну что же, друзья, поздравьте меня! Если бы не комментарии под моими блогами, я бы и не знала, что меня наградили! Достойная компания, встречайте вашу покорную слугу на сайте "Миротворец". Думала, что не дождусь уже, но нет! Вот оно - признание! Достойное окончание спецпроекта и поездки в Крым", - написала она в "Фейсбуке".

При этом Медведева обратила внимание, что ничего после этой публикации не последует.

Ранее сайт kp.ru писал, что киевская журналистка Медведева подготовила и опубликовала тревел-проект по Крыму. Она продемонстрировала Крымский мост, объехала полуостров и показала реальную жизнь людей. При этом, по словам журналистки, у местных жителей нет ностальгии по Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU