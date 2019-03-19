2019-03-19T10:59:06+03:00
Политика

Украинская журналистка за посещение Крыма попала в базу сайта "Миротворец"

Девушка подготовила и опубликовала тревел-проект о жизни на полуострове
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Украинская журналистка попала в базу данных сайта "Миротворец". Фото из социальной сети.Украинская журналистка попала в базу данных сайта "Миротворец". Фото из социальной сети.
Изменить размер текста:

Украинская журналистка, которая ведет блог на портале "Страна" Олеся Медведева, попадала в базу данных скандального сайта "Миротворец" за посещение Крыма.

"Ну что же, друзья, поздравьте меня! Если бы не комментарии под моими блогами, я бы и не знала, что меня наградили! Достойная компания, встречайте вашу покорную слугу на сайте "Миротворец". Думала, что не дождусь уже, но нет! Вот оно - признание! Достойное окончание спецпроекта и поездки в Крым", - написала она в "Фейсбуке".

При этом Медведева обратила внимание, что ничего после этой публикации не последует.

Ранее сайт kp.ru писал, что киевская журналистка Медведева подготовила и опубликовала тревел-проект по Крыму. Она продемонстрировала Крымский мост, объехала полуостров и показала реальную жизнь людей. При этом, по словам журналистки, у местных жителей нет ностальгии по Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведев подписал поручения о бюджетных ассигнованиях для национальных проектов
Алина Загитова последней выйдет на лед в короткой программе ЧМ-2019
Рогозин пообещал подстраховать NASA в случае неудач с ракетами
В адрес главы и журналистов RT France поступили письма с оскорблениями и угрозами
Полиция задержала третьего подозреваемого в стрельбе в трамвае Утрехта
В Казахстане более 40 школьников отравились газом
Президент Бразилии посетил штаб-квартиру ЦРУ США
Банкам урежут комиссии за обслуживание терминалов в аптеках и точках общепита
В Госдуму внесен проект о возвращении сезонного перевода времени
В Латвии пассажирка автобуса вцепилась водителю в волосы из-за русского языка
Российско-американский аппарат может быть запущен на Венеру не раньше 2027 года
В Росстате рассказали, чем чаще всего болеют дети в России
Шойгу: "Хочется всему человечеству сказать: "Кончайте гадить, ребята!" Особенно в Арктике!"
Третья конференция по реформированию Украины пройдет в Канаде
Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей"
В Японии запретят физически наказывать детей
Шойгу: Средний балл за географический диктант дорос до твердой тройки
Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине по итогам опроса
Сергей Шойгу рассказал о проекте “Русский ковчег”
В апреле на Россию обрушатся последние 30-градусные морозы
Шойгу: На географию разных взглядов быть не должно!
Замглавы Союза кинематографистов РФ назвал смерть Марлена Хуциева завершением целой эпохи
Шойгу: Географические экспедиции должны иметь глубокий смысл и нести реальную пользу
Брат любовницы главы Amazon "слил" их интимные фото журналистам
Дэвид Бекхэм признал, что говорил по телефону во время вождения