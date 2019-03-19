Банкам урежут комиссии за обслуживание терминалов в аптеках и точках общепита

СЕГОДНЯ 11:02 2019-03-19T11:02:56+03:00

Сегодня банки получают определенный процент от каждой покупки, которая оплачена через терминал. Для аптек и точек общепита, расположенных в учебных заведениях, хотят оставить фиксированную сумму платежа

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Комиссия за обслуживание банковских терминалов для аптек и точек общепита, расположенных в учебных заведениях, обещают снизить. Сегодня за каждую покупку, оплаченную банковской картой, торговая точка перечисляет банку определенный процент от суммы чека. Как правило минимальная сумма колеблется в размере 1,5 -1,7%, а максимальная может доходить до четырех процентов. Для сравнения в Европе данный показатель на уровне 0,2 – 0,3 процентов.

Пока снизить платежи берутся не для всех, а только для определенных групп продавцов. Рассматривается вопрос введения стандартных ежемесячных комиссий за обслуживание терминала в размере 5 – 10 тысяч рублей. В ФАС уже ознакомлены с данной инициативой.

В дальнейшем банковские аппетиты урежут по всем фронтам. Планируется, что сумму комиссии ограничат не только процентом, но и фактической цифрой, больше которой продавец не будет платить финансовому учреждению. Например, при оплате банковской картой автомобиля стоимостью 1 миллион рублей, продавец перечислит банку 30 тысяч рублей, если комиссия составляет 3%. Для подобных случаев хотят ввести ограничение, возможно, не более 10 тысяч рублей.

Пока эти вопросы еще обсуждаются на различных уровнях. В ЦБ отметили, что поддерживают такую инициативу, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU