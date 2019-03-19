2019-03-19T11:04:04+03:00
Политика

Президент Бразилии посетил штаб-квартиру ЦРУ США

Стороны обсудили противодействие оргпреступности и сотрудничество в области разведдеятельности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Бразилии Жаир БолсонаруПрезидент Бразилии Жаир БолсонаруФото: REUTERS
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Президент Бразилии Жаир Болсонару нанес неожиданный визит в штаб-квартиру Центрального разведывательного управления США в Лэнгли. Об этом рассказал его сын, депутат Национального конгресса Эдуард Болсонар.

"Вместе с президентом Жаиром Болсонару и его министрами направляюсь в офис ЦРУ - одной из самых уважаемых разведок в мире", - говорится в публикации в его микроблоге Twitter.

Политик добавил, что в рамках своего визита глава государства встретится с американскими экспертами самого высокого уровня и обсудит с ними региональную проблематику. Данную информацию позже подтвердил пресс-секретарь бразильского лидера Отавиу Регу Баррус.

По его словам, в понедельник, 18 марта, сторонами действительно обсуждались вопросы укрепления сотрудничества в области противодействия трансграничной организованной преступности и возможность заключения соглашения в сфере разведдеятельности, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии 1 января 2019 года. Из-за своих неоднозначных заявлений он уже снискал славу фашиста, расиста и женоненавистника, яро поддерживающего политику американского лидера Дональда Трампа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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