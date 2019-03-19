2019-03-19T11:14:35+03:00
Происшествия

В Казахстане более 40 школьников отравились газом

Инцидент произошел из-за утечки на распределительной подстанции
Марина ВЕНЦОВА
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45 человек отравились природным газом в Казахстане45 человек отравились природным газом в КазахстанеФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В городе Шымкенте на юге Казахстана 45 человек получили отравление в результате утечки природного газа на распределительной подстанции, которая располагается в 600 метрах от учебного заведения. Как сообщил главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, среди пострадавших 41 школьник и четверо взрослых.

"Вчера в 16:40 (13:40 мск) в наш территориальный департамент поступило извещение, что в городскую больницу поступают школьники с признаками отравления. При расследовании на месте было установлено, что у детей симптомы головокружения, тошноты и кратковременной потери сознания", - приводит ТАСС его слова.

По словам Бекшина, после оказания помощи, дети были выписаны. Медики продолжат наблюдение за ними по месту жительства. Газовые службы устранили утечку природного газа. В настоящее время наличия вредных веществ на территории подстанции и в помещениях школы не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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