2019-03-19T11:25:39+03:00
Общество

В адрес главы и журналистов RT France поступили письма с оскорблениями и угрозами

Телеканал обратился в полицию, усилены меры безопасности
Екатерина БОЛГОВА
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RT France обратился в полицию из-за угроз. ФОТО: Zuma/TASSRT France обратился в полицию из-за угроз. ФОТО: Zuma/TASS
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В адрес главы и журналистов телеканала RT France поступили письма с оскорблениями и угрозами. После этого телеканал обратился в правоохранительные органы, усилены меры безопасности.

«Мы резко осуждаем любые угрозы в адрес RT France, безопасность наших сотрудников имеет первостепенное значение. Крайне важно, чтобы журналисты нашего СМИ могли свободно и без страха заниматься своей профессией», — сказала руководитель RT France Ксения Фёдорова.

По данным RT, первое письмо с угрозами поступило по электронной почте 16 марта. Отправитель: Ялан Гасем (Yallan Gacem).

«Передайте вашему руководителю Ксении Фёдоровой, что она мертва, это просто вопрос времени. Её судьба решена, точно так же, как и ваших дерьмовых журналистов», — сообщается в послании.

Кроме того, были получены письма от Жан-Пьера Онделата (Jean-Pierre Hondelatte), в которых автор просил передавать «привет коммунистам» и заявлял о необходимости RT France «убираться из Франции, пока его не выгнали».

ИСТОЧНИК KP.RU

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