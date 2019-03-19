2019-03-19T11:33:47+03:00
Общество

Рогозин пообещал подстраховать NASA в случае неудач с ракетами

Глава Роскосмоса отметил, что РФ согласна с предложением NASA в будущем использовать "и американские, и российские корабли" для доставки смешанных международных экипажей на МКС
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
РФ может поддержать США в случае задержки хода испытаний пилотируемых кораблейРФ может поддержать США в случае задержки хода испытаний пилотируемых кораблейФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о том, что Россия готова подстраховать американских партнеров в случае задержки хода испытаний их новых пилотируемых кораблей.

"Мы готовы подстраховать американских партнёров в случае задержки хода испытаний их новых пилотируемых кораблей. Согласны с предложением NASA в будущем использовать и американские (после их квалификации), и российские корабли для доставки смешанных международных экипажей на МКС", - написал он в "Твиттере".

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), как ранее писал сайт kp.ru, заключит соглашение с Роскосмосом на приобретение двух дополнительных мест на российских кораблях "Союз" в 2019 и в 2020 годах. Как отмечалось в бюджетном запросе NASA на 2020 финансовый год, одно место понадобится американцам осенью этого года, а второе - весной следующего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведев подписал поручения о бюджетных ассигнованиях для национальных проектов
Алина Загитова последней выйдет на лед в короткой программе ЧМ-2019
В адрес главы и журналистов RT France поступили письма с оскорблениями и угрозами
Полиция задержала третьего подозреваемого в стрельбе в трамвае Утрехта
В Казахстане более 40 школьников отравились газом
Президент Бразилии посетил штаб-квартиру ЦРУ США
Банкам урежут комиссии за обслуживание терминалов в аптеках и точках общепита
Украинская журналистка за посещение Крыма попала в базу сайта "Миротворец"
В Госдуму внесен проект о возвращении сезонного перевода времени
В Латвии пассажирка автобуса вцепилась водителю в волосы из-за русского языка
Российско-американский аппарат может быть запущен на Венеру не раньше 2027 года
В Росстате рассказали, чем чаще всего болеют дети в России
Шойгу: "Хочется всему человечеству сказать: "Кончайте гадить, ребята!" Особенно в Арктике!"
Третья конференция по реформированию Украины пройдет в Канаде
Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей"
В Японии запретят физически наказывать детей
Шойгу: Средний балл за географический диктант дорос до твердой тройки
Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине по итогам опроса
Сергей Шойгу рассказал о проекте “Русский ковчег”
В апреле на Россию обрушатся последние 30-градусные морозы
Шойгу: На географию разных взглядов быть не должно!
Замглавы Союза кинематографистов РФ назвал смерть Марлена Хуциева завершением целой эпохи
Шойгу: Географические экспедиции должны иметь глубокий смысл и нести реальную пользу
Брат любовницы главы Amazon "слил" их интимные фото журналистам
Дэвид Бекхэм признал, что говорил по телефону во время вождения