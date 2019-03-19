Рогозин пообещал подстраховать NASA в случае неудач с ракетами

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-19T11:33:47+03:00

Глава Роскосмоса отметил, что РФ согласна с предложением NASA в будущем использовать "и американские, и российские корабли" для доставки смешанных международных экипажей на МКС

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о том, что Россия готова подстраховать американских партнеров в случае задержки хода испытаний их новых пилотируемых кораблей.

"Мы готовы подстраховать американских партнёров в случае задержки хода испытаний их новых пилотируемых кораблей. Согласны с предложением NASA в будущем использовать и американские (после их квалификации), и российские корабли для доставки смешанных международных экипажей на МКС", - написал он в "Твиттере".

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), как ранее писал сайт kp.ru, заключит соглашение с Роскосмосом на приобретение двух дополнительных мест на российских кораблях "Союз" в 2019 и в 2020 годах. Как отмечалось в бюджетном запросе NASA на 2020 финансовый год, одно место понадобится американцам осенью этого года, а второе - весной следующего.

ИСТОЧНИК KP.RU