Рогозин пообещал подстраховать NASA в случае неудач с ракетами
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о том, что Россия готова подстраховать американских партнеров в случае задержки хода испытаний их новых пилотируемых кораблей.
"Мы готовы подстраховать американских партнёров в случае задержки хода испытаний их новых пилотируемых кораблей. Согласны с предложением NASA в будущем использовать и американские (после их квалификации), и российские корабли для доставки смешанных международных экипажей на МКС", - написал он в "Твиттере".
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), как ранее писал сайт kp.ru, заключит соглашение с Роскосмосом на приобретение двух дополнительных мест на российских кораблях "Союз" в 2019 и в 2020 годах. Как отмечалось в бюджетном запросе NASA на 2020 финансовый год, одно место понадобится американцам осенью этого года, а второе - весной следующего.
ИСТОЧНИК KP.RU