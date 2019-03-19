Алина Загитова последней выйдет на лед в короткой программе ЧМ-2019

СЕГОДНЯ 11:36 2019-03-19T11:36:23+03:00

А за два стартовых номера до нее - Медведева

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Во вторник, 19 марта, в японской Сайтаме прошла жеребьевка стартовых номеров фигуристок в короткой программе чемпионата мира 2019. Определено, в каком порядке на льду появятся все 40 участник турнира.

Алина Загитова выйдет на лед последней - под 40 стартовым номером. Это произойдет завтра, 20 марта в 14:50 по московскому врмени. Перед ней же на льду появится победительница финала Гран-При нынешнего сезона японка Рика Кихира. А вот 38-й стартовый номер - у россиянки Евгении Медведевой.

Третья российская фигуристка, чемпионка Европы Софья Самодурова, выйдет последней в шестой группе - под номером 34.

Около 15:00 по московскому времени короткая программа фигуристок на ЧМ-2019 подойдет к концу.

ИСТОЧНИК KP.RU