Медведев подписал поручения о бюджетных ассигнованиях для национальных проектов

СЕГОДНЯ 11:47 2019-03-19T11:47:22+03:00

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Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал поручения об использовании в текущем году бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов.

"Главам регионов даны поручения, которые помогут эффективнее работать для достижения целей и показателей, заданных национальными проектами. Правительство должно помочь с организацией этой работы", - написал Медведев в своем микроблоге в Twitter.

Согласно поручениям, руководители регионов должны обеспечить скорейшее заключение контрактов в сфере нацпроектов, а также доложить об итогах своей деятельности главам проектных комитетов.

При этом министерство финансов обеспечит сопровождение этих действий в единой информационной системе "Электронный бюджет" и системе госзакупок.

Заместители главы правительства Антон Силуанов, Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко обсудят заключение в этом году соглашений на направление трансфертов из бюджета на региональные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU