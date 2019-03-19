Бывший глава комитета по разведке в Конгрессе США подал иск к Twitter

СЕГОДНЯ 12:06 2019-03-19T12:06:24+03:00

Экс-глава комитета по разведке в Конгрессе подал к Twitter иск на $250 млн Фото: REUTERS

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Бывший глава комитета по разведке Палаты представителей Американского Конгресса Девин Нуньес подал иск на 250 млн долларов к социальной сети Twitter.

Как сообщил телеканал Fox News со ссылкой на иск политика, Нуньес считает, что Twitter намеревалась сорвать его работу в комитете по разведке. По его мнению, соцсеть "сознательно размещала материалы, носившие явно оскорбительный, разжигающий ненависть и дискредитирующий его характер, и извлекала из этого выгоду".

Кроме того, как указывает экс-глава комитета в иске, Twitter практикует "теневую блокировку консерваторов", скрывая их посты.

Нуньес хочет получить от Twitter компенсацию в размере 250 млн долларов и еще штраф на 350 тысяч долларов. Кроме того, политик намерен заставить соцсеть назвать тех, кто вел стоит за аккаунтами, распространявшие компрометирующие его данные.

В Twitter сообщение об иске от Нуньеса не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU