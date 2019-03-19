Моряков-подводников будут обучать экстерном

СЕГОДНЯ 12:18 2019-03-19T12:18:23+03:00

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В военном ведомстве решили сократить срок обучения моряков-подводников. Это связано с тем, что президент попросил сократить срок сдачи в эксплуатацию новейших атомных ракетоносцев проектов «Борей» и «Ясень». А так как подлодкам нужны экипажи, то сроки их обучения тоже сожмутся.

Теперь экипаж будет проходить полный курс еще во время строительства и испытаний корабля. И почти сразу после попадания корабля в состав флота, команды смогут приступить к выполнению боевых задач.

Педагоги уверяют, что ускоренный курс никак не скажется на качестве подготовки. За время обучения подводники будут постигать все азы: от устройства лодки на заводе-изготовителе, до отработки плавания подо льдом и использования ракетного и торпедного вооружения.

- Напряженная мировая политическая обстановка подводит к тому, что необходимо укреплять флот. Подводных лодок у нас не так много, но через 2-3 года в их число решительно изменится, что скажется на боевой мощи страны, - комментирует газете «Известия» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

ИСТОЧНИК KP.RU