Моряков-подводников будут обучать экстерном
В военном ведомстве решили сократить срок обучения моряков-подводников. Это связано с тем, что президент попросил сократить срок сдачи в эксплуатацию новейших атомных ракетоносцев проектов «Борей» и «Ясень». А так как подлодкам нужны экипажи, то сроки их обучения тоже сожмутся.
Теперь экипаж будет проходить полный курс еще во время строительства и испытаний корабля. И почти сразу после попадания корабля в состав флота, команды смогут приступить к выполнению боевых задач.
Педагоги уверяют, что ускоренный курс никак не скажется на качестве подготовки. За время обучения подводники будут постигать все азы: от устройства лодки на заводе-изготовителе, до отработки плавания подо льдом и использования ракетного и торпедного вооружения.
- Напряженная мировая политическая обстановка подводит к тому, что необходимо укреплять флот. Подводных лодок у нас не так много, но через 2-3 года в их число решительно изменится, что скажется на боевой мощи страны, - комментирует газете «Известия» военный эксперт Дмитрий Болтенков.
ИСТОЧНИК KP.RU