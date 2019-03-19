Из галереи в центре Москвы похитили пять картин

СЕГОДНЯ 12:21 2019-03-19T12:21:41+03:00

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Неизвестные злоумышленники обокрали художественную галерею в центре Москвы. Такую информацию предоставили в пресс-службе Главного управления столичной полиции.

Известно, что похищено всего пять картин советских художников, написанных в период с 1920 по 1970 год. Заявление о пропаже подала некая женщина 1973 года рождения. Она же и сообщила, что инцидент произошел по адресу: улица Пречистенка, дом 30/2, а сам владелец галереи остался еще и без фотоаппарата.

По факту случившегося начата доследственная проверка. Сумма ущерба все еще устанавливается. Между тем, согласно данным источника ТАСС в правоохранительных органах, среди похищенного числятся работы Бориса Смирнова-Русецкого и Михаила Соколова. Они, вероятнее всего, выставлялись в художественной галерее "Коллекционеръ".

Сайт kp.ru писал о том, что в конце января в Москве была украдена также картина Архипа Куинджи под названием "Ай-Петри. Крым". Полотно быстро отыскали и вернули в Третьяковку. Самого злоумышленника арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU