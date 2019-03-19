Рафаэль Варан рассматривает возможности ухода из "Реала"
Защитник мадридского клуба сообщил руководству о своем нежелании продолжать карьеру в рядах сливочных сразу после официального объявления о трансфере более молодого, более перспективного бразильца – Эдера Милитао.
Варан подчеркнул, что не горит желанием бороться за место в основе, раз "Реал Мадрид" уже нашел ему замену, как и не видит смысла посвящать свое будущее "сливочным", «потому что в команде его не ценят».
По сообщениям L’Equipe, в «Королевском клубе» пока никак не прокомментировали это заявление.
Рафаэль Варан перешел в «Реал» летом 2011 года из «Ланса», и с тех пор провел более 260 матчей, выиграл 16 трофеев, включая четыре Лиги чемпионов, а летом 2018 года вместе со сборной Франции выиграл Чемпионат мира в России.
ИСТОЧНИК KP.RU