2019-03-19T12:46:12+03:00
Спорт

Рафаэль Варан рассматривает возможности ухода из "Реала"

Французский защитник заявил о желании покинуть клуб сразу после того, как было объявлено о переходе команду Эдера Милитао
Дарья КРЫЛОВА
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Рафаэль Варан играет за "Реал" с 2011 года.Рафаэль Варан играет за "Реал" с 2011 года.Фото: REUTERS
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Защитник мадридского клуба сообщил руководству о своем нежелании продолжать карьеру в рядах сливочных сразу после официального объявления о трансфере более молодого, более перспективного бразильца – Эдера Милитао.

Варан подчеркнул, что не горит желанием бороться за место в основе, раз "Реал Мадрид" уже нашел ему замену, как и не видит смысла посвящать свое будущее "сливочным", «потому что в команде его не ценят».

По сообщениям L’Equipe, в «Королевском клубе» пока никак не прокомментировали это заявление.

Рафаэль Варан перешел в «Реал» летом 2011 года из «Ланса», и с тех пор провел более 260 матчей, выиграл 16 трофеев, включая четыре Лиги чемпионов, а летом 2018 года вместе со сборной Франции выиграл Чемпионат мира в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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