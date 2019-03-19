2019-03-19T12:54:09+03:00
Экономика

Центробанк РФ расширит возможности передачи финансовых сообщений

Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Центробанк РФ расширит возможности передачи финансовых сообщенийЦентробанк РФ расширит возможности передачи финансовых сообщенийФото: REUTERS
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о российском аналоге платежной системы SWIFT.

При этом полномочия Центрального банка России расширятся. Он получает право предоставлять услуги по передаче финансовых сообщений.

Главный российский банк будет вправе оказывать возмездные услуги по передаче финансовых сообщений юридическим лицам, личным законом которых является право Российской Федерации. А на основании заключенных договоров - юрлицам, личным законом которых является право иностранного государства, международным организациям, иностранным центральным (национальным) банкам.

На сегодняшний день Центробанк может оказывать платные услуги по передаче финансовых сообщений юрлицам, обслуживающимся в банках, сообщает "Парламентская газета".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ЦБ РФ прогнозирует рост инфляции до 5,5 % в марте и апреле. Однако регулятор прогнозирует последующие снижение данного показателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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