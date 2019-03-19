2019-03-19T12:44:27+03:00
Происшествия

Появилось видео с места взрыва у дома на Клубной в Луганске

Бомбу подложили под водительское сиденье в автомобиле [видео]
Елена АКИМОВА
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В спасательном ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших в результате взрыва нет. Фото: Inside DonetskВ спасательном ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших в результате взрыва нет. Фото: Inside Donetsk
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Местные жители записали на видео последствия взрыва, который произошел в Луганске рядом с домом № 57 по улице Клубной. Бомбу подложили под водительское сиденье автомобиля Daewoo Sens. Только чудом удалось избежать жертв.

Жизни людей спасло то, что взрывной устройство сдетонировало в час ночи с понедельника на вторник, 19 марта.

- Выбиты стекла, повреждены машины. По всем данным взорвалась машина. Сейчас на месте стоит полицейский, - комментирует ролик, который оказался в распоряжении телеканала «360», местная жительница.

Жильцы дома признаются, что очень испугались. Удар взрывной волны был такой силы, что в ближайших к эпицентру взрыва квартирах выбило стекла. На некоторых балконах оторвало створки остекления. Пострадали стоящие рядом автомобили. Пока официальных комментариев нет, силовики разбираются в случившемся, а жители подсчитывают ущерб.

Последствия взрыва в Луганске.

Известно, что разрушено остекление 12 окон в пяти квартирах жилых домов № 55 и 57, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru писал, что по одной из версий – сработали украинские диверсанты. Диверсия могла быть направленна на дестабилизацию обстановки в Республике накануне президентских выборов на Украине.

Источник в правоохранительных органах сообщил «КП», что в конце прошлого года от задержанных агентов СБУ была получена информация о готовящихся покушениях на руководителей правоохранительных структур Республики

ИСТОЧНИК KP.RU

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