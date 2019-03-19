2019-03-19T12:51:27+03:00
Политика

Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Венесуэле

Телефонный разговор между Сергеем Лавровым и Мохаммадом Джавадом Зарифом состоялся по инициативе иранской стороны
Елена Гильманова
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Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в ВенесуэлеГлавы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в ВенесуэлеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министры иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили положение дел в Венесуэле и выразили обоюдную готовность способствовать взаимопониманию между ответственными политическими силами Боливарианской республики.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили складывающуюся ситуацию в Венесуэле. Подчеркнута обоюдная готовность способствовать на основе принципов Устава ООН усилиям международного сообщества по нахождению взаимопонимания между ответственными политическими силами Венесуэлы в интересах обеспечения внутреннего мира, скорейшего решения насущных социально-экономических задач» - говорится в сообщении МИД РФ, где уточняют, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны во вторник, 19 марта.

В министерстве добавили, что стороны обсудили и вопросы двустороннего сотрудничества.

Напомним, Иран, как и Россия, поддержал Николаса Мадуро как законного президента Венесуэлы. Как писал kp.ru, ситуация в Боливарианской Республики обострилась 23 января, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его самопровозглашение поддержали США, Канада, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай и Организация американских государств.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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