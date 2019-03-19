2019-03-19T12:58:02+03:00
Общество

В Госдуме не подержали идею с созданием мобильного приложения о российских винах

Депутаты уверены, что это будет дополнительная реклама алкогольных напитков
Елена АКИМОВА
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В Госдуме не поддержали идею создания мобильного приложения - каталога российских винВ Госдуме не поддержали идею создания мобильного приложения - каталога российских винФото: Александр ГЛУЗ
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Идея с созданием мобильного приложения, где будет собрана вся информация о российских винах, не нашла поддержки в Госдуме. Депутат Государственной думы РФ Николай Говорин отметил, что данная программа будет являться дополнительной рекламой алкогольных напитков и провоцировать людей употреблять спиртное.

Парламентарий отметил, что безусловно надо поддерживать российского производителя, но не такой ценой. Одно дело помогать продвижению, например, мяса, а другое дело, упрощать доступ к алкоголю.

- Лично моя позиция, любая реклама недопустима. Эту инициативу стоит обсуждать не узким кругом, а с общественностью. Может быть, очень много людей «за», но есть и те, кто «против», - прокомментировал ФАН заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья.

Инициатива исходила от Роскачества. Планировалось, что приложение будет своеобразным гидом по российский продукции. Стоит загрузить фото этикетки напитка в программу, и пользователю выдадут полезные сведения, в том числе с какими блюдами стоит употреблять данный напиток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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