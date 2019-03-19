Президент РФС: Не замечал у Погребняка расистских убеждений

СЕГОДНЯ 13:07 2019-03-19T13:07:36+03:00

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что не замечал у экс-члена сборной и нападающего "Урала" Павла Погребняка, который заявил об отрицательном отношении к натурализации игроков.

По словам Дюкова, комитет РФС по этике изучит заявление Погребняка.

"Никогда не замечал, чтобы он (Погребняк) разделял какие-то расистские убеждения. В этой ситуации надо разобраться, в ближайшее время комитет по этике РФС проведет эту работу и даст свою оценку", - сказал глава РФС журналистам.

Напомним, ранее Погребняк ранее в интервью "Комсомольская правда-Екатеринбург" рассказал об отрицательном отношении к натурализации темнокожих игроков.

"Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев", - сказал футболист.

Позже Погребняк принес извинения за свои слова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697683" frameborder="0"></iframe> Погребняк высказал своё отношение к иностранцам в сборной России.

Отметим, бразилец Ари получил российский паспорт в прошлом году. Еще один уроженец Бразилии Марио Фернандес стал россиянином в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU