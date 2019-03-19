2019-03-19T13:09:14+03:00
Общество

В Лас-Вегасе турист выиграл миллион долларов за пять минут

Мужчине повезло во время игры в Монополию
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Лас-Вегасе турист за пять минут выиграл миллион долларовВ Лас-Вегасе турист за пять минут выиграл миллион долларов
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В Америке посетитель казино стал миллионером за пять минут. Турист, посетивший Лас-Вегас, решил отдохнуть и потратить небольшую сумму на развлечения, однако вместо этого внезапно сам стал миллионером.

Мужчина приехал в Лас-Вегас с Гавайских островов. В один из вечером он отправился погулять и зашел в ближайшее казино. Однако здесь он провел не более пяти минут и тут же сорвал джекпот, передает телеканал «360».

Случай небывалого везения произошел в День Святого Патрика. Турист с Гавайев выиграл миллион долларов в игре Monopoly Millionaire в Plaza Hotel & Casino, здание которого расположено в центре Лас-Вегаса. Имя счастливчика не называется. Турист захотел остаться неназванным, чтобы не создавать шумихи вокруг себя, и не привлекать внимания к своему внезапно свалившемуся богатству, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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