Путин выразил соболезнования в связи со смертью Хуциева
Президент РФ Владимир Путин выразил глубочайшие соболезнования в связи со смертью советского режиссера Марлена Хуциева.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Напомним, народный артист СССР, режиссёр Марлен Хуциев умер во вторник, 19 марта в возрасте 93 лет.
Марлен Хуциев был одним из создателей знаменитого советского фильма «Весна на Заречной улице». Также он снял картины «Два Фёдора», «Застава Ильича», «Июльский дождь» и другие.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что прощание с Марленом Хуциевым состоится 21 марта в Москве в в Центральном доме кинематографистов. Начало церемонии прощания запланировано на 11:00.
Известно, что несколько дней назад 93-летний Марлен Хуциев был доставлен в московскую Боткинскую больницу. Режиссер постоянно находился под присмотром врачей.
Умер режиссер Марлен Хуциев.Мы будем пересматривать его «Весну на Заречной улице» и « Июльский дождь». Марлену Хуциеву было 93. Он скончался в Боткинской больнице
ИСТОЧНИК KP.RU