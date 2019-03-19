СЕГОДНЯ 13:14 2019-03-19T13:14:48+03:00

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Хуциева Фото: Ирина РОМАНОВА

Ранее стало известно о том, что на 94-м году жизни умер режиссер киноленты «Весна на Заречной улице»

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Президент РФ Владимир Путин выразил глубочайшие соболезнования в связи со смертью советского режиссера Марлена Хуциева.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, народный артист СССР, режиссёр Марлен Хуциев умер во вторник, 19 марта в возрасте 93 лет.

Марлен Хуциев был одним из создателей знаменитого советского фильма «Весна на Заречной улице». Также он снял картины «Два Фёдора», «Застава Ильича», «Июльский дождь» и другие.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что прощание с Марленом Хуциевым состоится 21 марта в Москве в в Центральном доме кинематографистов. Начало церемонии прощания запланировано на 11:00.

Известно, что несколько дней назад 93-летний Марлен Хуциев был доставлен в московскую Боткинскую больницу. Режиссер постоянно находился под присмотром врачей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697990" frameborder="0"></iframe> Умер режиссер Марлен Хуциев.Мы будем пересматривать его «Весну на Заречной улице» и « Июльский дождь». Марлену Хуциеву было 93. Он скончался в Боткинской больнице

ИСТОЧНИК KP.RU