2019-03-19T13:34:03+03:00
Общество

"Роскосмос" заявил, что ближайшее время отправит экспедицию на Луну

Ранее стало известно о начале эксперимента по моделированию полета на спутник Земли
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Роскосмос" заявил, что ближайшее время отправит экспедицию на Луну"Роскосмос" заявил, что ближайшее время отправит экспедицию на ЛунуФото: ТАСС
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В госкорпорации "Роскосмос" заявили о том, что в ближайшее время состоится экспедиция на Луну. Об этом заявил во вторник официальный представитель государственной корпорации Владимир Устименко.

-Скоро. Особенно в космических масштабах очень скоро. И обязательно на Луну, - подчеркнул Владимир Устименко перед началом эксперимента по моделированию полета на спутник Земли.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае прошлого года стало известно о том, что "Роскосмос" с 2020 года собирается возить на МКС по шесть туристов в год.

А в начале этого года в госкорпорации заявили о продолжении сотрудничества с NASA. Российская компания не будет сворачивать свое участие в совместной лунной программе с американским агентством, несмотря на отмену визита главы "Роскосмос" Дмитрия Рогозина в США.

Роскосмос показал видео о самом мощном в мире ракетном двигателе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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