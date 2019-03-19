"Роскосмос" заявил, что ближайшее время отправит экспедицию на Луну
В госкорпорации "Роскосмос" заявили о том, что в ближайшее время состоится экспедиция на Луну. Об этом заявил во вторник официальный представитель государственной корпорации Владимир Устименко.
-Скоро. Особенно в космических масштабах очень скоро. И обязательно на Луну, - подчеркнул Владимир Устименко перед началом эксперимента по моделированию полета на спутник Земли.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае прошлого года стало известно о том, что "Роскосмос" с 2020 года собирается возить на МКС по шесть туристов в год.
А в начале этого года в госкорпорации заявили о продолжении сотрудничества с NASA. Российская компания не будет сворачивать свое участие в совместной лунной программе с американским агентством, несмотря на отмену визита главы "Роскосмос" Дмитрия Рогозина в США.
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ИСТОЧНИК KP.RU