В одном из кафе на Арбате в Москве произошло задымление

СЕГОДНЯ 13:36 2019-03-19T13:36:04+03:00

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В одном из ресторанов на Арбате в центре Москвы произошло задымление. Первые сообщение об инциденте появились еще в полдень во вторник,19 марта.

Согласно данным пресс-службы городского управления министерство по чрезвычайным ситуациям России, причиной происшествия стала вспышка жировых отложений в воздуховоде кафе Taksim на Арбате.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698026" frameborder="0"></iframe> В Москве на Арбате загорелось кафе Taksim.

Сотрудники МЧС не стали эвакуировать посетителей и сотрудников заведения, а просто осмотрели все помещения с помощью тепловизора. Никаких очагов возгорания не обнаружено. Данных о пострадавших также не поступало.

Сайт kp.ru писал о том, что около недели назад в районе Нового Арбата загорелись бытовки. Площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось в течение часа. Причем в борьбе с огнем участвовали более 60 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU