В одном из кафе на Арбате в Москве произошло задымление
В одном из ресторанов на Арбате в центре Москвы произошло задымление. Первые сообщение об инциденте появились еще в полдень во вторник,19 марта.
Согласно данным пресс-службы городского управления министерство по чрезвычайным ситуациям России, причиной происшествия стала вспышка жировых отложений в воздуховоде кафе Taksim на Арбате.
В Москве на Арбате загорелось кафе Taksim.
Сотрудники МЧС не стали эвакуировать посетителей и сотрудников заведения, а просто осмотрели все помещения с помощью тепловизора. Никаких очагов возгорания не обнаружено. Данных о пострадавших также не поступало.
Сайт kp.ru писал о том, что около недели назад в районе Нового Арбата загорелись бытовки. Площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось в течение часа. Причем в борьбе с огнем участвовали более 60 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU