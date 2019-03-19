Песков прокомментировал высказывание Порошенко о каше
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание действующего главы Украины Петра Порошенко, заявившего об отсутствии планов «варить кашу» с российскими властями.
Песков отметил, что накануне на встрече с жителями Крыма российский лидер Владимир Путин объяснил свое видение отношений с руководством Украины. По словам представителя Кремля, при нынешней власти «лучше быть не может».
«Остальное — нужно смотреть, следить за тем, что будет происходить», — добавил Песков.
Напомним, накануне, находясь в Крыму в честь пятилетнего юбилея воссоединения полуострова с Россией, Путин заявил, что российские и украинские народы никогда не ссорились. Он добавил, что Москва будет выстраивать отношения с Киевом, когда «здравый смысл восторжествует», а с нынешней властью «каши не сваришь». Позже Порошенко ответил на эти слова.
Путин на украинском озвучил свой главный вопрос к властям в Киеве.
ИСТОЧНИК KP.RU