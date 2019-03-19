Михаил Сеславинский выразил соболезнования в связи с кончиной Марлена Хуциева
Глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский выразил слова глубокого соболезнования в связи с кончиной Марлена Хуциева.
Блестящий кинорежиссёр, сценарист, актёр и выдающийся педагог Марлен Хуциев скончался 19 марта на 94 году жизни.
Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский выразил слова глубокого соболезнования родным и коллегам режиссёра, который долгое время входил в состав Экспертного совета Роспечати по поддержке социально значимых программ на российском телевидении.
Сеславинский отметил, что знал Марлена Хуциева много лет и испытывал к нему искреннее почтение:
«С чувством глубокой скорби переживаю кончину Марлена Мартыновича. Он посвятил свою жизнь искусству и заслужил самое глубокое признание. Его работы являются лучшими произведениями отечественного кинематографа. Он был глубоко интеллигентным и высоконравственным человеком».
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