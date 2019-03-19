Михаил Сеславинский выразил соболезнования в связи с кончиной Марлена Хуциева

СЕГОДНЯ 13:53 2019-03-19T13:53:33+03:00

Режиссер скончался на 94 году жизни

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Глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский выразил слова глубокого соболезнования в связи с кончиной Марлена Хуциева.

Блестящий кинорежиссёр, сценарист, актёр и выдающийся педагог Марлен Хуциев скончался 19 марта на 94 году жизни.

Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский выразил слова глубокого соболезнования родным и коллегам режиссёра, который долгое время входил в состав Экспертного совета Роспечати по поддержке социально значимых программ на российском телевидении.

Сеславинский отметил, что знал Марлена Хуциева много лет и испытывал к нему искреннее почтение:

«С чувством глубокой скорби переживаю кончину Марлена Мартыновича. Он посвятил свою жизнь искусству и заслужил самое глубокое признание. Его работы являются лучшими произведениями отечественного кинематографа. Он был глубоко интеллигентным и высоконравственным человеком».

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697990" frameborder="0"></iframe> Умер режиссер Марлен Хуциев.Мы будем пересматривать его «Весну на Заречной улице» и « Июльский дождь». Марлену Хуциеву было 93. Он скончался в Боткинской больнице

ИСТОЧНИК KP.RU