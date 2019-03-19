2019-03-19T13:53:33+03:00
Звезды

Михаил Сеславинский выразил соболезнования в связи с кончиной Марлена Хуциева

Режиссер скончался на 94 году жизни
Сергей СЕЛЕДКИН
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Михаил СеславинскийМихаил СеславинскийФото: Иван МАКЕЕВ
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Глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский выразил слова глубокого соболезнования в связи с кончиной Марлена Хуциева.

Блестящий кинорежиссёр, сценарист, актёр и выдающийся педагог Марлен Хуциев скончался 19 марта на 94 году жизни.

Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский выразил слова глубокого соболезнования родным и коллегам режиссёра, который долгое время входил в состав Экспертного совета Роспечати по поддержке социально значимых программ на российском телевидении.

Сеславинский отметил, что знал Марлена Хуциева много лет и испытывал к нему искреннее почтение:

«С чувством глубокой скорби переживаю кончину Марлена Мартыновича. Он посвятил свою жизнь искусству и заслужил самое глубокое признание. Его работы являются лучшими произведениями отечественного кинематографа. Он был глубоко интеллигентным и высоконравственным человеком».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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