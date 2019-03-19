В Кремле рассказали об ожиданиях от итогов выборов президента Украины

СЕГОДНЯ 13:55 2019-03-19T13:57:17+03:00

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, лучшим вариантом для Москвы станет приход к власти в Киеве "президента мира"

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В Кремле сообщили об ожиданиях от итогов выборов президента Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, лучшим вариантом для Москвы станет приход к власти в Киеве президента, стремящегося к миру с другими государствами, в том числе и с Россией.

"Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти пришел на Украине и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость, который не будет президентом войны, а станет президентом мира", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что при нынешнем главе украинского государства отношения с Россией лучше стать не могут.

"Остальное - нужно внимательно следить за тем, что будет происходить", - добавил представитель Кремля.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин, находясь в Крыму, заявил, что русский и украинский народы не ссорились, а отношения между странами ухудшились из-за киевских властей. По его словам, РФ будет налаживать отношения с Украиной, когда в Киеве "здравый смысл восторжествует".

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. По итогам опросов, сейчас возглавляет президентский рейтинг шоумен Владимир Зеленский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694787" frameborder="0"></iframe> 5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU