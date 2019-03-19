ЦБ: Чаще всего деньги выводят в тень представители строительных компаний

СЕГОДНЯ 14:00 2019-03-19T14:00:55+03:00

Изменить размер текста: A A

По итогам прошедшего года Банк России впервые публикует оценку по секторам экономики, представители которых занимались сомнительными операциями. ЦБ включил в список тех, кто «наиболее часто осуществляли вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью проведения сомнительных операций».

Как сообщает регулятор, лидером по теневым финансовым операциями в России в 2018 году стали компаниями строительного сектора (29%) и сферы услуг (22%). За ними следует оптово-розничная торговля товарами промышленного назначения (16%). Также большая часть таких операций проходят в сфере народного потребления (16%). Что касается сферы производства логистических услуг на них пришлось 12%, и 4%, соответственно.

Ранее kp.ru сообщал, что в день обысков в торговом центре «Москва» и на рынке «Садовод» глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту РФ Владимиру Путину о борьбе с черным налом и рассказал главе государства о результатах работы за последние несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU