2019-03-19T14:00:55+03:00
Экономика

ЦБ: Чаще всего деньги выводят в тень представители строительных компаний

Регулятор назвал сектора экономики, ставшие лидерами в сомнительных операциях
Елена Гильманова
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ЦБ назвал сектора экономики, ставшие лидерами в сомнительных операцияхЦБ назвал сектора экономики, ставшие лидерами в сомнительных операцияхФото: REUTERS
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По итогам прошедшего года Банк России впервые публикует оценку по секторам экономики, представители которых занимались сомнительными операциями. ЦБ включил в список тех, кто «наиболее часто осуществляли вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью проведения сомнительных операций».

Как сообщает регулятор, лидером по теневым финансовым операциями в России в 2018 году стали компаниями строительного сектора (29%) и сферы услуг (22%). За ними следует оптово-розничная торговля товарами промышленного назначения (16%). Также большая часть таких операций проходят в сфере народного потребления (16%). Что касается сферы производства логистических услуг на них пришлось 12%, и 4%, соответственно.

Ранее kp.ru сообщал, что в день обысков в торговом центре «Москва» и на рынке «Садовод» глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту РФ Владимиру Путину о борьбе с черным налом и рассказал главе государства о результатах работы за последние несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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