2019-03-19T14:09:57+03:00
Политика

Госдума одобрила законопроект, расширяющий полномочия Счетной палаты

Речь идет о предоставлении ведомству права на проверку товариществ с участием госкомпаний
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Принятие этих поправок даст возможность Счетной палате проводить аудит дочерних предприятий госкомпанийПринятие этих поправок даст возможность Счетной палате проводить аудит дочерних предприятий госкомпанийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия Счетной палаты России и позволяет ее сотрудникам проводить проверки хозяйственных товариществ и обществ с участием госкорпораций. Соответствующее решение было принято на заседании нижней палаты парламента во вторник, 19 марта.

Ожидается, что документ дополнит перечень объектов внешнего аудита и позволит в полной мере оценивать эффективность использования средств федерального бюджета.

Сайт kp.ru писал о том, что речь идет, прежде всего, об усилении контроля за расходами государственных корпораций и компаний с госучастием, внедрения системы нормирования их расходов, включая затраты на транспорт, перелеты и прочее.

"Это позволит создать единую систему контроля за эффективностью расходования бюджетных средств на всех стадиях", - цитирует ТАСС председателя Госдумы Вячеслава Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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