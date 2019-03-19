Госдума одобрила законопроект, расширяющий полномочия Счетной палаты
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия Счетной палаты России и позволяет ее сотрудникам проводить проверки хозяйственных товариществ и обществ с участием госкорпораций. Соответствующее решение было принято на заседании нижней палаты парламента во вторник, 19 марта.
Ожидается, что документ дополнит перечень объектов внешнего аудита и позволит в полной мере оценивать эффективность использования средств федерального бюджета.
Сайт kp.ru писал о том, что речь идет, прежде всего, об усилении контроля за расходами государственных корпораций и компаний с госучастием, внедрения системы нормирования их расходов, включая затраты на транспорт, перелеты и прочее.
"Это позволит создать единую систему контроля за эффективностью расходования бюджетных средств на всех стадиях", - цитирует ТАСС председателя Госдумы Вячеслава Володина.
ИСТОЧНИК KP.RU