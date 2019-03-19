Путин выступил за более эффективную защиту прав предпринимателей

СЕГОДНЯ 14:19 2019-03-19T14:19:02+03:00

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В России должна быть обеспечена более эффективная защита предпринимателе. Соответствующие заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

Одной из главных задач Путин назвал «более эффективную защиту прав предпринимателей, содействие улучшению делового климата». «Для нас это крайне необходимо, потому что те ограничения, с которыми мы сталкиваемся вовне, мы должны компенсировать улучшением качества нашей работы внутри», - подчеркнул он.

Глава государства уделил отдельное внимание проблемы соответствующего уголовного судопроизводства.

«Должны строго соблюдаться требования о разумных сроках уголовного судопроизводства, а избрание такой меры как содержание под стражей - соответствовать тяжести обвинения». По словам президента наказание нельзя применять просто «для создания условий, как полагают некоторые следователи, более качественного, как им кажется, расследования».

На прошлогоднем заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры Путин поручил усилить надзор за следствием, уделить особое внимание трудовым и социальным отношениям и обеспечить права граждан на демократическое волеизъявление. Он также поставил задачу рассматривать все обращения граждан и незамедлительно.

ИСТОЧНИК KP.RU