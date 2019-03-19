2019-03-19T14:21:16+03:00
Здоровье

Американские врачи посоветовали пенсионеркам вставать с дивана минимум на пять часов в день

Это поможет избежать риска сердечных патологий
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Врачи советуют пенсионеркам вести более активный образ жизниВрачи советуют пенсионеркам вести более активный образ жизниФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Ученые из Сан-Диего дали совет прекрасной половине человечества. В основном их рекомендация распространяется на женщин, которые перешагнули пенсионный возраст. Чтобы не столкнуться с сердечными проблемами нужно как можно меньше сидеть на диване.

Чтобы встроенный в человеческое тело насос, который ни на секунду не прекращает качать кровь, работал, надо вести активный образ жизни. Прекрасной половине человечества солидного возраста достаточно не сидеть на диване пять часов, тогда не будет проблем с сердцем.

Де дамы, которые ведут активный образ жизни – вовсе не обязательно бегать марафоны – на 42 процента реже сталкиваются с заболеваниями кровеносной системы, инфарктами и инсультами. Исследование специалистов было опубликовано на странице Daily Mail.

Прогулки по парку, уборка в доме, занятие с внуками – все это принесет больше пользы, чем пара передач, просмотренных по телевизору, пишет Утро.ру.

Российские врачи отмечают, что даже обычная аритмия - это повод задуматься.Часто мы не обращаем внимания на сбои в сердечном ритме, мол, не болит, и ладно. Но кардиологи считают, что любые перебои в сердце — это серьезный риск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция задержала свыше 130 человек в рамках спецоперации в Подмосковье
Адвокат Винника: США обвинили россиянина в создании новых технологий
Чайка пообещал разобраться со случаями длительного содержания под стражей бизнесменов
Путин заявил о том, что Генпрокуратура должна реагировать на нарушения прав бизнеса
Путин призвал применять аресты в соответствии с тяжестью обвинения
Умерла Андреа Поллок - трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию
Путин выступил за более эффективную защиту прав предпринимателей
Госдума одобрила законопроект, расширяющий полномочия Счетной палаты
ЦБ: Чаще всего деньги выводят в тень представители строительных компаний
В Кремле рассказали об ожиданиях от итогов выборов президента Украины
"Газпром" соединил морскую и наземную части "Турецкого потока"
В Минфине сообщили о масштабных сокращениях чиновников
Михаил Сеславинский выразил соболезнования в связи с кончиной Марлена Хуциева
Песков прокомментировал высказывание Порошенко о каше
Совет ЕС утвердил ряд мер на случай Brexit без соглашения
В одном из кафе на Арбате в Москве произошло задымление
"Роскосмос" заявил, что ближайшее время отправит экспедицию на Луну
Неизвестные обстреляли здание кадетского корпуса в Москве
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Хуциева
Япония хочет рассмотреть проблему терроризма на саммите G20
В Лас-Вегасе турист выиграл миллион долларов за пять минут
Президент РФС: Не замечал у Погребняка расистских убеждений
Наталия Орейро проведет турне по России с местными музыкантами
В Госдуме не подержали идею с созданием мобильного приложения о российских винах
Прощание с Марленом Хуциевым состоится 21 марта в Москве
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Венесуэле