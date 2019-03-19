Американские врачи посоветовали пенсионеркам вставать с дивана минимум на пять часов в день

СЕГОДНЯ 14:21 2019-03-19T14:21:16+03:00

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Ученые из Сан-Диего дали совет прекрасной половине человечества. В основном их рекомендация распространяется на женщин, которые перешагнули пенсионный возраст. Чтобы не столкнуться с сердечными проблемами нужно как можно меньше сидеть на диване.

Чтобы встроенный в человеческое тело насос, который ни на секунду не прекращает качать кровь, работал, надо вести активный образ жизни. Прекрасной половине человечества солидного возраста достаточно не сидеть на диване пять часов, тогда не будет проблем с сердцем.

Де дамы, которые ведут активный образ жизни – вовсе не обязательно бегать марафоны – на 42 процента реже сталкиваются с заболеваниями кровеносной системы, инфарктами и инсультами. Исследование специалистов было опубликовано на странице Daily Mail.

Прогулки по парку, уборка в доме, занятие с внуками – все это принесет больше пользы, чем пара передач, просмотренных по телевизору, пишет Утро.ру.

Российские врачи отмечают, что даже обычная аритмия - это повод задуматься.Часто мы не обращаем внимания на сбои в сердечном ритме, мол, не болит, и ладно. Но кардиологи считают, что любые перебои в сердце — это серьезный риск.

ИСТОЧНИК KP.RU