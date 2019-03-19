2019-03-19T14:23:30+03:00
Общество

Умерла Андреа Поллок - трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию

Во вторник, 19 марта, в возрасте 57 лет умерла Андреа Поллок
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Умерла Андреа Поллок - трехкратная олимпийская чемпионка по плаваниюУмерла Андреа Поллок - трехкратная олимпийская чемпионка по плаваниюФото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK
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Трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Андреа Поллак умерла в возрасте 57 лет.

Пловчиха скончалась в среду, 13 марта. Последнее время Поллок боролась с раком.

Спортсменка три раза становилась олимпийской чемпионкой и также завоевала три серебряных награды. Она была включена в Зал славы мирового плавания в 1987 году.

Поллок представляла на Играх сборную ГДР. На первой для себя Олимпиаде в 1976-м пловчиха выиграла две золотые медали. Третью награду высшего достоинства пловчиха завоевала на Олимпиаде-1980 в Москве, сообщает издание Swim Swam.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в августе прошлого года умерла олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Шушунова. Ей было всего 49 лет. Елена – одна двух гимнасток мира, которая стала абсолютной чемпионкой Олимпийских игр 1988 года, чемпионата мира 1985 года, Кубка мира и чемпионата Европы 1985 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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