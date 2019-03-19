Путин призвал применять аресты в соответствии с тяжестью обвинения

СЕГОДНЯ 14:29 2019-03-19T14:29:06+03:00

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Президент России Владимир Путин призвал правоохранительные органы применять арест в качестве меры пресечения лишь в случае, если он действительно соответствует тяжести обвинительных заключений. Соответствующее заявление было сделано во вторник, 19 марта, на коллеги Генпрокуратуры.

"Должны соблюдаться нормы Уголовно-процессуального законодательства о разумных сроках уголовного судопроизводства, а избрание такой меры пресечения, как содержание под стражей должно соответствовать тяжести предъявляемых обвинений", - сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что арестовывать людей лишь для более "качественного расследования" также не нужно. Что касается рассмотрения уголовных дел "в особом порядке", то к ним, по мнению президента, стоит относиться особенно ответственно, ведь подобные случаи не должны служить прикрытием некомпетентной работы следователей.

"Если есть сомнения в доказанности обвинения, в добровольности и осознанности заявления обвиняемых такое ходатайство, нужно требовать рассмотрения дел в обычном порядке", - цитирует "Интерфакс" Путина.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее во время выступления на заседании Генпрокуратуры президент также призвал правоохранителей эффективнее защищать права предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU