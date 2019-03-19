СЕГОДНЯ 14:31 2019-03-19T14:42:07+03:00

Путин заявил о том, что Генпрокуратура должна реагировать на нарушения прав бизнеса Фото: REUTERS

Президент РФ также отметил, что крайне необходимо содействие улучшению делового климата

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Российский глава Владимир Путин попросил прокуроров оказывать предпринимателям поддержку и решительно реагировать на любые нарушения их прав.

- Я прошу прокуроров решительно реагировать на нарушения в этой сфере, оказывать предпринимателям эффективную помощь, поддержку в отстаивании их законных прав и интересов, - подчеркнул Путин.

Глава РФ также заявил, что крайне необходимо содействие улучшению делового климата в стране.

Владимир Путин уточнил, что безосновательное нахождение под стражей представителей бизнеса недопустимо, сообщает "Интерфакс".

- Ваша прямая обязанность - вести мониторинг ситуации, связанной с уголовным преследованием представителей бизнеса, и при необходимости оперативно использовать меры прокурорского реагирования, - заявил российский глава.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре прошлого года стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму закон о взаимодействии Генпрокуратуры с иностранными органами. Документ позволит Надзорному органу просить помощи при проверке соблюдения чиновниками запрета на вклады в иностранные банки.

ИСТОЧНИК KP.RU