Чайка пообещал разобраться со случаями длительного содержания под стражей бизнесменов

СЕГОДНЯ 14:33 2019-03-19T14:33:03+03:00

Также генпрокурор отметил, что бизнес пока не вышел из-под давления правоохранительных органов

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На итоговом заседании коллегии Генпрокуратуры России глава ведомства Юрий Чайка пообещал президенту страны Владимиру Путину разобраться со всеми случаями длительного содержания под стражей предпринимателей, а также определить обоснованность их привлечения к уголовной ответственности.

Кроме того, как отметил генпрокурор, российский бизнес остается под давлением правоохранительных органов.

"К сожалению, бизнес так и не вышел из-под давления правоохранительных органов, о чем в очередной раз вынужден говорить глава государства. За год прокурорами отменено почти 200 незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела и предъявлении бизнесменам обвинения", - сказал Чайка.

Он добавил, что эти уголовные дела могли повлечь за собой поломанные судьбы, разрушенный бизнес, потерянные рабочие места.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, во вторник, 19 марта, президент РФ Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Генпрокуратуры РФ. В частности, глава государства призвал реагировать на нарушения прав бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU