Адвокат Винника: США обвинили россиянина в создании новых технологий

СЕГОДНЯ 14:41 2019-03-19T14:41:45+03:00

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Арестованного в Греции россиянина Александра Винника США обвиняют в использовании и создании новых технологий. Таким образом его адвокат Тимофей Мусатов прокомментировал юридическую сторону обвинения в отношении российского гражданина.

«Юридически обвинение строится на том, что он управлял нелицензируемым предприятием. Предприятием, которое оказывает финансовые услуги, но не получило на то разрешения Соединённых Штатов. И отсюда вытекают все остальные преступления, которые ему инкриминируются, — создание преступной группы для отмывания денежных средств и так далее», — объяснил Мусатов агентству RT.

«Соответственно, говоря иным языком, он обвиняется в использовании и создании новых технологий», — заявил адвокат. Он также пояснил, что обвинений в хакерстве, краже или мошенничестве россиянину предъявлено не было.

Напомним, что Винник был задержан в июле 2017 года по запросу США. В настоящий момент экстрадиции россиянина добиваются Франция, Соединенные Штаты и Россия. Сам заключенный хочет вернуться на родину. Ранее Мусатов сообщил, что власти Греции перевели Винника, который с ноября прошлого года проводил голодовку протеста против нарушения его прав, в специализированную клинику.

ИСТОЧНИК KP.RU