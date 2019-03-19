2019-03-19T14:50:20+03:00
Происшествия

Полиция задержала свыше 130 человек в рамках спецоперации в Подмосковье

Все эти люди подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Более 130 человек задержали в Подмосковье в рамках полицейской операции «Розыск»Более 130 человек задержали в Подмосковье в рамках полицейской операции «Розыск»Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Сотрудники правоохранительных органов задержали 131 человека в рамках спецоперации "Розыск", которая проходила на территории Подмосковья в период с 13 по 14 марта. Согласно данным пресс-службы Главного управления МВД по области, все эти люди скрывались от следствия и суда.

Среди задержанных граждане, подозреваемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, таких как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотиков и психотропных веществ.

"В результате операции полицейские установили и задержали 131 злоумышленника, из которых 30 разыскивались правоохранительными органами зарубежных стран", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Сайт kp.ru писал о том, что на российская полиция ежегодно раскрывает более 90% всех преступлений. В этом особенно помогают современные технологии, такие как камеры наблюдения и видеофиксации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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