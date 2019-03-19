Глава МИД Алжира привез письменное послание Путину от алжирского президента

СЕГОДНЯ 14:59 2019-03-19T14:59:39+03:00

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Вице-премьер и глава МИД Алжира Рамтан Ламамра сообщил, что во вторник, 19 марта, передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову послание от алжирского главы государства Абдельазиза Бутефлики президенту РФ Владимиру Путину.

«Я воспользовался случаем, чтобы привезти в Россию письменное послание президента Алжирской республики Абдельазиза Бутефлика на имя Владимира Путина. По причине, что российского президента сейчас в столице нет, я документ отдал для последующей передачи по назначению Сергею Викторовичу Лаврову», - сказал глава алжирского МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой.

Ранее kp.ru сообщал, что 11 марта Абдельазиз Бутефлика принял решение не баллотироваться на новый срок, и сообщил о переносе выборов главы государства, которые должны были состояться 18 апреля. Состояние президента Алжира тяжелое и оно ухудшилось еще в 2013 году после того, как он перенес тяжелый инсульт. Бутефлика передвигается исключительно в инвалидном кресле. В связи с его изначальным намерением баллотироваться на пятый срок в республики вспыхнули протесты.

ИСТОЧНИК KP.RU