Лавров: только Мадуро может назначать послов Венесуэлы
Только правительство действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро может назначать послов республики. Таким образом министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал назначение лидером оппозиции Венесуэлы Хауном Гуаидо временного поверенного в делах Боливарианской республики в США.
«Послов назначают правительства государств - членов ООН, таковым является правительство Николаса Мадуро», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, 23 января Госдепартамент США одобрил и принял назначенного лидером оппозиции Венесуэлы Карлоса Альфредо Веккьо на пост временного поверенного в делах республики. С того дня он имеет полномочия заниматься дипломатическими вопросами в Соединённых Штатах от имени Каракаса. Это произошло после того как военный атташе Венесуэлы в Соединенных Штатах полковник Хосе Луис Сильва объявил о разрыве отношений с правительством Николаса Мадуро и признании «временным президентом» своей страны Гуаидо, а также призвал представителей Вооруженных сил Венесуэлы последовать его примеру.
ИСТОЧНИК KP.RU