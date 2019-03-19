Лавров: только Мадуро может назначать послов Венесуэлы

СЕГОДНЯ 15:24 2019-03-19T15:24:56+03:00

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Только правительство действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро может назначать послов республики. Таким образом министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал назначение лидером оппозиции Венесуэлы Хауном Гуаидо временного поверенного в делах Боливарианской республики в США.

«Послов назначают правительства государств - членов ООН, таковым является правительство Николаса Мадуро», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 23 января Госдепартамент США одобрил и принял назначенного лидером оппозиции Венесуэлы Карлоса Альфредо Веккьо на пост временного поверенного в делах республики. С того дня он имеет полномочия заниматься дипломатическими вопросами в Соединённых Штатах от имени Каракаса. Это произошло после того как военный атташе Венесуэлы в Соединенных Штатах полковник Хосе Луис Сильва объявил о разрыве отношений с правительством Николаса Мадуро и признании «временным президентом» своей страны Гуаидо, а также призвал представителей Вооруженных сил Венесуэлы последовать его примеру.

ИСТОЧНИК KP.RU