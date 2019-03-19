2019-03-19T15:23:17+03:00
Политика

Путин: Власти всех уровней должны вести честный диалог с гражданами

Как считает президент РФ, чиновники должны открыто выходить к людям со своими предложениями
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник, 19 марта, на расширенном заседании коллегии генеральной прокуратуры России, призвал власти всех уровней вести честный диалог с гражданами и открыто выходить к ним со своими предложениями. Как считает глава нашего государства, в этом случае люди «всегда поймут» руководство страны или региона.

«Если нужно принимать так называемые непопулярные, но необходимые решения, значит, нужно выходить к людям, ясно, публично излагать свою позицию и на основе честного диалога с гражданами принимать соответствующие решения. Да, люди у нас с разным образованием, с разным уровнем подготовки, но если вести честный диалог, люди всегда поймут», - сказал российский лидер.

При этом Путин заявил о недопустимости принятия популистских, неработающих законов, как это было в 90-х годах прошлого века.

«Очень часто можно услышать, что такое-то требование закона по экономическим, финансовым, всяким другим соображениям исполнить невозможно. Это значит, что в том числе и Генпрокуратура должна обобщать все имеющиеся подобные моменты в жизни общества, выходить с предложениями <…> и показывать, что такая-то норма не работает, или невозможно ее исполнить», - приводит слова президента ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин призвал «сразу уйти» тех чиновников, которые «предпочитают работать, не напрягаясь».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Подмосковье 10-летний ребенок нашел коробку с гранатами и боеприпасами
Помпео высказал пожелание, чтобы у России и США было больше общих интересов
Эксперт: соединение морской и наземной части «Турецкого потока» - крайне важное событие
«Пусть ищут другое озеро»: Юрий Трутнев прокомментировал проект сделать из водоема в заповеднике промысловый рыбхоз
«С Днем рождения, Хрю!»: Дзюба поздравил Кокорина
Лавров: только Мадуро может назначать послов Венесуэлы
Глава МИД Алжира привез письменное послание Путину от алжирского президента
Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат федеральных госслужащих
Полиция задержала свыше 130 человек в рамках спецоперации в Подмосковье
Адвокат Винника: США обвинили россиянина в создании новых технологий
Чайка пообещал разобраться со случаями длительного содержания под стражей бизнесменов
Путин заявил о том, что Генпрокуратура должна реагировать на нарушения прав бизнеса
Путин призвал применять аресты в соответствии с тяжестью обвинения
Умерла Андреа Поллок - трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию
Американские врачи посоветовали пенсионеркам вставать с дивана минимум на пять часов в день