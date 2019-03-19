Путин: Власти всех уровней должны вести честный диалог с гражданами

СЕГОДНЯ 15:23 2019-03-19T15:23:17+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник, 19 марта, на расширенном заседании коллегии генеральной прокуратуры России, призвал власти всех уровней вести честный диалог с гражданами и открыто выходить к ним со своими предложениями. Как считает глава нашего государства, в этом случае люди «всегда поймут» руководство страны или региона.

«Если нужно принимать так называемые непопулярные, но необходимые решения, значит, нужно выходить к людям, ясно, публично излагать свою позицию и на основе честного диалога с гражданами принимать соответствующие решения. Да, люди у нас с разным образованием, с разным уровнем подготовки, но если вести честный диалог, люди всегда поймут», - сказал российский лидер.

При этом Путин заявил о недопустимости принятия популистских, неработающих законов, как это было в 90-х годах прошлого века.

«Очень часто можно услышать, что такое-то требование закона по экономическим, финансовым, всяким другим соображениям исполнить невозможно. Это значит, что в том числе и Генпрокуратура должна обобщать все имеющиеся подобные моменты в жизни общества, выходить с предложениями <…> и показывать, что такая-то норма не работает, или невозможно ее исполнить», - приводит слова президента ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин призвал «сразу уйти» тех чиновников, которые «предпочитают работать, не напрягаясь».

ИСТОЧНИК KP.RU