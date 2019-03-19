2019-03-19T15:35:03+03:00
Общество

«Пусть ищут другое озеро»: Юрий Трутнев прокомментировал проект сделать из водоема в заповеднике промысловый рыбхоз

Полпред президента РФ на Дальнем Востоке уверен, что уникальное Кроноцкое озеро в безопасности
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сегодня в беседе с журналистами высказал свое мнение о проекте по запуску промысловой рыбы в Кроноцкое озеро, которое находится на территории одноименного биосферного заповедника на Камчатке.

Напомним, этот проект был разработан в Камчатском крае. По нему предлагается прорыть от Тихого океана до пресноводного Кроноцкого озера рыбоходный канал. Мол, по нему в озеро пойдет нерка. По прикидкам, ежегодно здесь можно будет вылавливать до 20 тысяч тонн рыбы на 120 миллионов долларов. Разработчики проекта как будто не учли только одного - озеро находится в заповеднике. Экологи уверены, что строительство такого канала нанесет экосистеме, которая развивалась обособленно в течение нескольких тысяч лет, сильнейший удар. Новые породы рыб, новые виды паразитов...

- Там особо охраняемая природная территория федерального значения, и никаких там решений никто в рамках законодательства принять не может! - заявил журналистам Трутнев.

Полпред считает, что разработчики проекта о промысле нерки могли бы включить в свой план какой-нибудь другой водоем.

- У нас много, слава богу, озер на Дальнем Востоке, - напомнил чиновник. - Пусть ищут другое, не входящее в особо охраняемую природную территорию.

Кстати, ранее с аналогичной критикой рыбопромышленного освоения Кроноцкого озера выступил и губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

Напомним, что Кроноцкий государственный биосферный заповедник является частью объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки». Кроноцкое озеро - крупнейшее пресноводное озеро Камчатки (ТОП-50 самых больших озер России) - по форме напоминает треугольник. Его часто называют жемчужиной края за потрясающие виды. Средняя глубина - 50 метров, максимальная - около 150. Ученые отмечают, что в водоеме водится особая пресноводная форма нерки кокани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ку-ку»: игра с котом в прятки принесла попугаю мировую популярность
В Подмосковье 10-летний ребенок нашел коробку с гранатами и боеприпасами
Помпео высказал пожелание, чтобы у России и США было больше общих интересов
Эксперт: соединение морской и наземной части «Турецкого потока» - крайне важное событие
«С Днем рождения, Хрю!»: Дзюба поздравил Кокорина
Лавров: только Мадуро может назначать послов Венесуэлы
Путин: Власти всех уровней должны вести честный диалог с гражданами
Глава МИД Алжира привез письменное послание Путину от алжирского президента
Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат федеральных госслужащих
Полиция задержала свыше 130 человек в рамках спецоперации в Подмосковье
Адвокат Винника: США обвинили россиянина в создании новых технологий
Чайка пообещал разобраться со случаями длительного содержания под стражей бизнесменов
Путин заявил о том, что Генпрокуратура должна реагировать на нарушения прав бизнеса
Путин призвал применять аресты в соответствии с тяжестью обвинения
Умерла Андреа Поллок - трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию
Американские врачи посоветовали пенсионеркам вставать с дивана минимум на пять часов в день