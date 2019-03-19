«Пусть ищут другое озеро»: Юрий Трутнев прокомментировал проект сделать из водоема в заповеднике промысловый рыбхоз

СЕГОДНЯ 15:35 2019-03-19T15:35:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сегодня в беседе с журналистами высказал свое мнение о проекте по запуску промысловой рыбы в Кроноцкое озеро, которое находится на территории одноименного биосферного заповедника на Камчатке.

Напомним, этот проект был разработан в Камчатском крае. По нему предлагается прорыть от Тихого океана до пресноводного Кроноцкого озера рыбоходный канал. Мол, по нему в озеро пойдет нерка. По прикидкам, ежегодно здесь можно будет вылавливать до 20 тысяч тонн рыбы на 120 миллионов долларов. Разработчики проекта как будто не учли только одного - озеро находится в заповеднике. Экологи уверены, что строительство такого канала нанесет экосистеме, которая развивалась обособленно в течение нескольких тысяч лет, сильнейший удар. Новые породы рыб, новые виды паразитов...

- Там особо охраняемая природная территория федерального значения, и никаких там решений никто в рамках законодательства принять не может! - заявил журналистам Трутнев.

Полпред считает, что разработчики проекта о промысле нерки могли бы включить в свой план какой-нибудь другой водоем.

- У нас много, слава богу, озер на Дальнем Востоке, - напомнил чиновник. - Пусть ищут другое, не входящее в особо охраняемую природную территорию.

Кстати, ранее с аналогичной критикой рыбопромышленного освоения Кроноцкого озера выступил и губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

Напомним, что Кроноцкий государственный биосферный заповедник является частью объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки». Кроноцкое озеро - крупнейшее пресноводное озеро Камчатки (ТОП-50 самых больших озер России) - по форме напоминает треугольник. Его часто называют жемчужиной края за потрясающие виды. Средняя глубина - 50 метров, максимальная - около 150. Ученые отмечают, что в водоеме водится особая пресноводная форма нерки кокани.

ИСТОЧНИК KP.RU