«Ку-ку»: игра с котом в прятки принесла попугаю мировую популярность
Этот ролик поднимет настроение любому, даже если за окном еще рабочий вторник и идет дождь. Записал видео житель Новой Зеландии, который заметил, как его домашний попугай весело играет в прятки с котом. Ролик тут же нашел своих поклонников и начал стремительно распространяться по сети.
Оскар, именно такое гордое имя носит птичка, дразнит соседского кота. Возможно, если бы игра была на улице, то отваги у пернатого поубавилось, но крепкое стекло щедро прибавляет попугаю бесстрашия.
Птичка медленно выглядывает из-за рамы окна и произносит звук, напоминающий детское «ку-ку». Стоит коту сосредоточиться на добыче, как попугай снова прячется под окно.
В любом случае, развлечение получилось очень позитивное и жизнеутверждающее. Главное, чтобы стекло было прочным, пишет Ридус.
Попугай сыграл с котом в прятки .
ИСТОЧНИК KP.RU