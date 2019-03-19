2019-03-19T15:57:34+03:00
Общество

«Ку-ку»: игра с котом в прятки принесла попугаю мировую популярность

Пользователи активно обсуждают птичку из Новой Зеландии, а видео разлетелось по соцсетям [видео]
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Опасность - мое второе имя: попугай из Новой Зеландии играет с котом в прятки. ФОТО: стоп-кадр с видеоОпасность - мое второе имя: попугай из Новой Зеландии играет с котом в прятки. ФОТО: стоп-кадр с видео
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Этот ролик поднимет настроение любому, даже если за окном еще рабочий вторник и идет дождь. Записал видео житель Новой Зеландии, который заметил, как его домашний попугай весело играет в прятки с котом. Ролик тут же нашел своих поклонников и начал стремительно распространяться по сети.

Оскар, именно такое гордое имя носит птичка, дразнит соседского кота. Возможно, если бы игра была на улице, то отваги у пернатого поубавилось, но крепкое стекло щедро прибавляет попугаю бесстрашия.

Птичка медленно выглядывает из-за рамы окна и произносит звук, напоминающий детское «ку-ку». Стоит коту сосредоточиться на добыче, как попугай снова прячется под окно.

В любом случае, развлечение получилось очень позитивное и жизнеутверждающее. Главное, чтобы стекло было прочным, пишет Ридус.

Попугай сыграл с котом в прятки .

ИСТОЧНИК KP.RU

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