2019-03-19T15:44:30+03:00
В мире

Помпео высказал пожелание, чтобы у России и США было больше общих интересов

При этом, по мнению американского госсекретаря, Москва должна «прилагать больше усилий»
Дарья ИВАШКИНА
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео высказал пожелание, чтобы у России и Соединенных Штатов было больше общих интересов. При этом, как выяснилось, глава Госдепа хотел бы, чтобы Москва «прилагала больше усилий».

«Есть важные вопросы, по которым Соединенные Штаты и РФ могут сотрудничать. Я искренне желаю, чтобы их было больше, и я хотел бы, чтобы Россия прилагала больше усилий, чтобы мы могли определить круг общих интересов, даже если мы очень, очень разные страны», - сказал Помпео в интервью радиостанции KSNT.

Кстати, отметим, это уже не первое заявление госсекретаря США по поводу «общих интересов». К примеру, как писал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года он заверял, что Вашингтон стремится контактировать с Москвой, несмотря на избранную Соединенными Штатами санкционирую политику, и поэтому хочет «найти сферы, в которых у США и России есть общие интересы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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